Massenprotest in Paris geplant : Frankreich: Rentenreform im Kabinett - Neue Großdemo

Paris Erstmals seit Wochen fährt die Pariser Metro wieder nach Plan - aber damit ist heute schon wieder Schluss. Frankreichs Hauptstadt bereitet sich auf einen weiteren Massenprotest gegen die Rentenreform vor.

Premier Édouard Philippe betonte in dieser Woche nochmals, an den Reformplänen festhalten zu wollen. Jeder habe ein Interesse an einem gerechteren und solideren System, sagte Philippe am Donnerstag in einem Interview der Tageszeitung „La Croix“. Er sei angesichts des Projektes optimistisch, da viel daran gearbeitet worden sei. „Und ich vertraue darauf, dass die parlamentarische Debatte den Text des Gesetzes weiter perfektioniert“, sagte Philippe. Er kündigte an, dass eine Konferenz mit den Sozialpartnern, bei der es vor allem um die dauerhafte Finanzierung des Rentensystems gehen soll, in der kommenden Woche beginnen werde.