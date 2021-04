Frankreich : Ein umstrittenes Gesetz und ein Sieg für Macron

Paris Es ist ein Sieg für Emmanuel Macron. Das französische Parlament hat am Donnerstag mit großer Mehrheit das „Gesetz für globale Sicherheit“ angenommen. Es war eines der umstrittensten Vorhaben in der Amtszeit des Präsidenten.

In Zukunft kann etwa das Filmen bestimmter Polizeieinsätze unter Strafe gestellt werden. Die Kritik an dem Gesetz ist groß, in den vergangenen Monaten waren in Frankreich dagegen immer wieder Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Medienvertreter warnen vor einer Einschränkung der Pressefreiheit und anderer Grundrechte. Sogar Vertreter der Europäischen Union und der Vereinten Nationen wiesen im Vorfeld auf den möglichen Missbrauch des Gesetztes durch den Staat hin und äußerten sich besorgt.

Auslöser für das Gesetz waren immer lautere Klagen der Sicherheitskräfte etwa während der Proteste der „Gelbwesten“-Bewegung ab Ende 2018. Die Polizisten sahen sich immer wieder massiven Drohungen in Online-Netzwerken ausgesetzt. Auch in der Debatte um Rassismus in der Polizei, die in Frankreich im vergangenen Jahr aufflammte, fühlen sich viele zu Unrecht am Pranger, da zuletzt im Internet immer wieder Videos von Übergriffen der Polizei auftauchten. Nun will Frankreich seine Polizei vor Angriffen schützen.