Atomkraftwerk an der Grenze : Frankreich nimmt AKW Fessenheim 2020 vom Netz

Freiburg Während ein Ende für das Kernkraftwerk Cattenom in Lothringen nicht absehbar ist, steht ein anderes grenznahes französisches AKW vor dem Aus: Im elsässischen Fessenheim sollen beide Reaktoren bis kommenden Sommer ihren Betrieb endgültig einstellen.

Der Betreiber EdF hat den Antrag für die Stilllegung bei der französischen Atomaufsicht eingereicht. Block 1 soll am 22. Februar nächsten Jahres vom Netz gehen. Am 30. Juni soll Block 2 folgen. Die Anlage am Rhein ist das älteste Kernkraftwerk Frankreichs und seit über 40 Jahren in Betrieb. In den vier Jahren nach der Schließung soll Frankreich 400 Millionen Euro an EdF zahlen.