Diplomatischer Neuanfang : Frankreich erkennt Verantwortung bei Ruandas Völkermord an

Frankreich erkennt Verantwortung bei Ruandas Völkermord an

Kigali Bei einem Besuch in Ruanda hat Präsident Emmanuel Macron die Verantwortung Frankreichs für den Völkermord anerkannt. Damit will er nach 27 Jahren diplomatischer Distanz einen Neuanfang ermöglichen.

Macron sagte während einer Rede am Genozid-Denkmal in der Hauptstadt Kigali, Frankreich habe eine Pflicht, nämlich „sich der Geschichte zu stellen und das Ausmaß des Leidens anzuerkennen, das es dem ruandischen Volk zugefügt hat“. Paris habe zu lange gewartet, die Wahrheit zu prüfen, so Macron. Die internationale Gemeinschaft habe drei „endlose“ Monate vergehen lassen, bevor sie reagierte.