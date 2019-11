Staaten unternehmen angeblich zu wenig zur Reduzierung von Treibhausgasen : Forscher warnen vor weltweitem Klima-Notfall

Berlin/New York Fast drei Viertel der 184 Zusagen von Ländern zum Einsparen von Treibhausgasen sind Experten zufolge nicht ehrgeizig genug.

Die Pläne der meisten Staaten im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens reichen einem neuen Bericht zufolge nicht aus, um die schneller werdende Erderhitzung zu bremsen. Fast drei Viertel der 184 Zusagen zum Einsparen von Treibhausgasen, die Länder eingereicht haben, sind demnach nicht ehrgeizig genug. Gemessen am Ziel, den Ausstoß bis 2030 um mindestens 40 Prozent zu reduzieren, seien nur die 28 EU-Staaten gemeinsam und sieben weitere Länder auf Kurs, heißt es in der am Dienstag vorgestellten Auswertung von fünf Autoren, von denen vier auch schon für den Weltklimarat IPCC gearbeitet haben.