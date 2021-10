Griechenland : Flüchtlingslager auf Ägäis-Inseln - Immer weniger Migranten

Athen Zeitweilig waren die Flüchtlingslager extrem überfüllt. Inzwischen hat sich die Lage deutlich entspannt. Das liegt auch an den verstärkten Patrouillen der Küstenwache - und den Pushbacks.

Deutlich besser ist die Situation auf der Insel Samos, wo ein neues Lager eröffnet worden ist. Dort lebten die Menschen inzwischen alle in Containerwohnungen und nicht mehr in Zelten oder selbstgebastelten Hütten, berichtete das griechische Staatsfernsehen.

Athen hat in den vergangenen Monaten die Patrouillen seiner Küstenwache in dem Meerengen mit der Türkei erhöht. Immer wieder werden Boote mit Migranten an Bord zurück in die Türkei gedrängt. Diese sogenannten Pushbacks verletzten Menschenrechte, kritisieren Hilfsorganisationen.