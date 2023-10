Friedensnobelpreisträger Finnischer Ex-Präsident Ahtisaari tot

Der amtierende finnische Präsident Sauli Niinistö sagte am Montag: „Martti Ahtisaari glaubte an die Menschheit, die Zivilisation und an das Gute und er lebte ein großartiges, bedeutsames Leben.“ Ahtisaari habe Finnland in eine globale „EU-Ära“ gesteuert, sagte Niinistö.