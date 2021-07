Nach Präsidentenmord : Festnahmen in Haiti - erste Impfstofflieferung angekommen

Festnahmen in Haiti - erste Impfstofflieferung angekommen

Eine Woche nach dem Mord an Jovenel Moïse wurden zwei weitere Verdächtige festgenommen. Foto: Matias Delacroix/AP/dpa

Port-au-Prince Der haitianische Staatschef Jovenel Moïse wurde vor über einer Woche ermordet. Weitere Verdächtige werden festgenommen. Außerdem trifft endlich Impfstoff in dem Karibikstaat ein.

Es handelte sich um Haitianer, in deren Wohnungen zahlreiche Gewehre, Pistolen, Magazine und Patronen sowie auch drei Splittergranaten gefunden worden, wie die Polizei mitteilte.

Am Mittwoch erreichten Haiti zudem über das UN-Impfprogramm Covax die ersten 500.000 Dosen Corona-Impfstoff, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitteilte. Bei dem Vakzin des Herstellers Moderna handelte es sich demnach um eine Spende der USA. Bisher wurde in dem armen Karibikstaat noch gar nicht gegen das Coronavirus geimpft. Die Infektionszahlen nahmen zuletzt deutlich zu.