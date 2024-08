Extremismus Festnahme nach Explosion vor französischer Synagoge

Am Samstagmorgen waren zwei Türen der Synagoge in La Grande-Motte bei Montpellier in Brand gesetzt worden. Auch zwei Autos vor dem Gebäude gingen in Flammen auf. In einem der Fahrzeuge explodierte eine Gasflasche. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt. Die fünf Menschen, die zum Zeitpunkt in der Synagoge waren, blieben unverletzt.