USA : FBI hat Trumps mitgenommene Pässe zurückgegeben

Washington Auf Truth Social warf Ex-US-Präsident Trump dem FBI vor, bei einer Durchsuchung seine Pässe „gestohlen“ zu haben. Nun hat er sie wieder. Wurde er schon vor seinem Social-Media-Post informiert, dass er die Pässe zurückerhält?

Die Pässe waren demnach vergangene Woche von der Bundespolizei mitgenommen worden, im Zusammenhang mit den Durchsuchungen in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida.

Trump hatte dem FBI am Montag vorgeworfen, bei der Razzia seine Reisepässe „gestohlen“ zu haben. „Wow! Bei der Razzia des FBI in Mar-a-Lago haben sie meine drei Pässe (einer davon abgelaufen) zusammen mit allem anderen gestohlen“, schrieb Trump in dem von ihm mitgegründeten Online-Netzwerk Truth Social.