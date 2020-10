Streit um Interview-Ausschnitt : Fauci: Habe Teilnahme an Trump-Werbeclip nicht zugestimmt

Fauci: Habe Teilnahme an Trump-Werbeclip nicht zugestimmt

Anthony Fauci, Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten in den USA, neben US-Präsident Donald Trump und seinem Vize Mike Pence. Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Washington In einem Werbeclip lobt US-Präsident Donald Trump seine eigene Corona-Politik - untermauert mit Experten-Aussagen. Gesundheitsexperte Anthony Fauci sieht seine Äußerungen aus dem Zusammenhang gerissen.

Der führende US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci hat nach eigenen Worten der Nutzung eines Interview-Ausschnitts für einen Wahlkampf-Werbeclip von US-Präsident Donald Trump nicht zugestimmt. „Ich war total überrascht“, zitierte die „New York Times“ am Sonntag den renommierten Immunologen.

Das Video, das nach Trumps Entlassung aus einem Militärkrankenhaus wegen seiner Covid-19-Erkrankung veröffentlicht worden war, stellt die Corona-Politik der US-Regierung in einem positiven Licht dar. Faucis Zitat erweckt darin den Anschein, als würde er Trumps Reaktion auf die Corona-Pandemie loben. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mehr tun könnte“, sagt Fauci demnach. Diese Worte seien allerdings auf die Arbeit der gesamten Coronavirus-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses bezogen gewesen, erklärte Fauci nun am Sonntag. Er ist Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten und gehört als Berater der Arbeitsgruppe an.