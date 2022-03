Krieg in der Ukraine : Faeser: EU-Quoten für Flüchtlingsverteilung nicht das Ziel

Krieg in der Ukraine

Brüssel Die EU-Innenminister beraten über den Umgang mit den Ukraine-Flüchtlingen. Deutschlands Verteterin Faeser wollte ursprünglich feste Quoten. Doch die wird es nicht geben.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will mit Blick auf die Verteilung der Ukraine-Flüchtlinge in der EU nicht mehr von einer Quote sprechen.