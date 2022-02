Downing Street : Exodus in Downing Street - Johnson verliert fünf Mitarbeiter

Exodus in Downing Street - Johnson verliert fünf Mitarbeiter

London Binnen weniger Stunden haben sich fünf enge, hochrangige Mitarbeiter von Boris Johnson aus der Downing Street verabschiedet. Die „Partygate“-Affäre nimmt damit neuen Schwung auf.

Um den britischen Premier Boris Johnson wird es zunehmend einsamer: In der „Partygate“-Affäre hat das Personalkarussell in der Downing Street Fahrt aufgenommen.

Einem Bericht zufolge habe die Beraterin Elena Narozanski - zuständig für Frauenpolitik, Kulturpolitik und Extremismus - gekündigt, berichtete der gut vernetzte konservative Blog „Conservative Home“ in London..

Zuvor teilte Downing Street mit, dass sowohl Stabschef Dan Rosenfield als auch Johnsons privater Sekretär Martin Reynolds ihre Kündigung eingereicht hätten und diese akzeptiert worden sei. Beide arbeiten noch weiter, bis es Nachfolger für sie gibt. Reynolds war in der „Partygate“-Affäre stark unter Beschuss geraten, da er vor einer der Lockdown-Partys in der Downing Street eine Mail an rund 100 Mitarbeiter mit der Aufforderung „Bringt euren eigenen Alkohol mit“ herumgeschickt haben soll.