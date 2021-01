Amtsenthebungsverfahren : "Impeachment": Trump darf sich auf Freispruch einrichten

Washington Das Senats-Votum zur Verfassungsmäßigkeit des Verfahrens zeigt: Eine große Mehrheit der Republikaner stärkt dem Ex-Präsidenten den Rücken.

Der Senator mit der hoch erhobenen Faust – es ist eines der Bilder, die nach der Erstürmung des Kapitols im Gedächtnis bleiben. Statt die Wogen zu glätten, heizte Josh Hawley die Stimmung noch zusätzlich an. Auf dem weitläufigen Platz zwischen Parlament und Oberstem Gericht hatten sich an jenem Vormittag des 6. Januar schon einige Hundert Trump-Anhänger versammelt, zornig, aber noch nicht im Angriffsmodus. Noch standen ihnen niedrige Metallzäune, bewacht von einer überschaubaren Zahl von Polizisten, im Weg. Noch hatte das Parlament nicht zu tagen begonnen, da wandte sich Hawley der Menge zu, ballte die Linke zur Faust und ließ sich feiern.

Die Geste hatte er sich von Donald Trump abgeschaut, dem Milliardär, der sich auf Kundgebungen in der Rolle des Arbeiterführers ins­zenierte. Hawley, Sohn eines Bankers, hat an einer katholischen Privatschule gelernt und an Spitzenuniversitäten studiert, Stanford und Yale. Seit zwei Jahren sitzt er im US-Senat, und obwohl er mit seiner Biografie der Inbegriff eines Privilegierten ist, gibt er den Anti-Elitären, der dem Establishment im Namen des Volkes den Kampf ansagt. Mit Ted Cruz, seinem Senatskollegen aus Texas, wetteifert der 41-Jährige darum, die Führung jenes republikanischen Parteiflügels zu übernehmen, der sich vom Populismus Trumps eher Erfolg verspricht als von der Rückkehr zu traditionell konservativen Positionen. Beide waren Wortführer der Fraktion, die noch am 6. Januar anzweifelte, dass Joe Biden die Wahl in Swing States wie Arizona, Georgia und Pennsylvania gewann.