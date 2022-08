CSU-Politiker : Ex-Minister Schmidt sorgt mit Wutausbruch für Aufsehen

Gorazde „Rubbish, full rubish“: Der frühere deutsche Minister und heutige Bosnien-Beauftragte Schmidt macht seinem Unmut über die politische Lage im Land vor laufender Kamera Luft. Und bekommt viel Aufmerksamkeit.

Der ehemalige Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hat in seinem heutigen Arbeitsgebiet Bosnien-Herzegowina mit einem Wutausbruch für Aufsehen gesorgt. Bei einem Besuch in der Kleinstadt Gorazde polterte der 64-Jährige am Mittwoch in englischer Sprache: „Rubbish, full rubish. I am rid of this.“ (In etwa: „Unsinn, völliger Unsinn. Ich habe genug davon.“)