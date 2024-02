Präsidentschaftswahl Ex-General Prabowo bei Wahl in Indonesien klar vorne

In dem Inselreich werden nach einer Wahl sogenannte „Quick Counts“ durchgeführt. Diese Schnellauszählungen basieren auf Zufallsstichproben von Stimmzetteln aus Wahllokalen im ganzen Land. Diese Zahlen der verschiedenen Meinungsforschungsinstitute, die in allen großen indonesischen Medien veröffentlicht werden, sind aber nicht offiziell. Erste offizielle Ergebnisse werden erst am Abend Ortszeit erwartet.