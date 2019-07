Kommentar : Europäischer Zynismus

Mit Waffenlieferungen heizen die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate den Krieg in Libyen an. Russland, Ägypten, Saudi-Arabien und Katar mischen ebenfalls in dem Konflikt mit. Und die EU-Staaten?

Von Thomas Seibert

Sie schicken Flüchtlinge mitten in diesen Stellvertreterkrieg zurück und streiten sich untereinander um Einfluss in Libyen, den Blick fest auf die Ölvorkommen in dem nordafrikanischen Land gerichtet. Schutzlose Menschen zahlen die Zeche dieses zynischen Spiels.