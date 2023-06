Justiz EuGH: Polnische Justizreform verstößt gegen EU-Recht

Die EU-Kommission begrüßte das Urteil: „Heute ist ein wichtiger Tag für die Wiederherstellung der unabhängigen Justiz in Polen“, sagte Justizkommissar Didier Reynders. Die Kommission ist als Hüterin der EU-Verträge dafür zuständig, zu überwachen, dass die Staaten sich an EU-Recht halten. Sie verklagt immer wieder auch Deutschland vor dem EuGH, um die Einhaltung von EU-Recht zu erzwingen. Der Deutsche Richterbund wertete das Urteil als „klare Aufforderung an die polnische Regierung, das Rechtssystem Polens endlich wieder strikt an den Grundwerten der EU auszurichten“.