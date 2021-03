Gipfel-Beschluss : EU will Ausweitung der Zollunion mit der Türkei vorbereiten

EU will Ausweitung der Zollunion mit der Türkei vorbereiten

An einem Ausbau der Zollunion haben sowohl die EU als auch die Türkei ein großes wirtschaftliches Interesse. Er könnte etwa den Handel im Agrar- und Dienstleistungsbereich ankurbeln. Foto: epa Tolga Bozoglu/EPA_FILES/dpa

Brüssel Viel Schatten, etwas Licht: So stellen sich für die EU die Beziehungen zur Türkei dar. Beim Gipfel setzen die Staats- und Regierungschefs nun auf Annäherung mit Ankara.

Die EU will mit Vorbereitungen für eine Ausweitung der Zollunion mit der Türkei beginnen. Die Staats- und Regierungschefs forderten am Donnerstag beim EU-Gipfel den Ministerrat auf, mit der Arbeit an einem Verhandlungsmandat für die EU-Kommission zu beginnen.