„Fit for 55“ : EU verhandelt über Herzstück des Klimapakets

„Fit for 55“

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, in Straßburg. Foto: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Brüssel In den kommenden Tagen geht es um wichtige Teile des EU-Klimapakets - unter anderem darum, dass für den Ausstoß von CO2 häufiger gezahlt werden muss. Heikle Gespräche sind vorprogrammiert.

Die EU könnte an diesem Wochenende einen großen Schritt im Kampf gegen den Klimawandel unternehmen. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten verhandeln von diesem Freitag an über wichtige Teile des EU-Klimapakets „Fit for 55“. Konkret geht es um eine Reform des EU-Emissionshandels, um Anreize für einen niedrigeren Ausstoß klimaschädlicher Gase wie Kohlendioxid (CO2) zu schaffen. Verhandelt wird auch ein Klimasozialfonds, der Bürger bei der Energiewende unterstützen soll. Es werden schwierige Verhandlungen erwartet.