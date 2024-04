Nahost EU verhängt erstmals Sanktionen gegen israelische Siedler

Die Mitgliedstaaten hatten die Strafmaßnahmen in einem schriftlichen Verfahren beschlossen. Sie werden mithilfe des EU-Sanktionsinstruments zur Ahndung von schweren Menschenrechtsverstößen verhängt. Personen, die betroffen sind, dürfen nicht mehr in die EU einreisen und keine Geschäfte mehr mit EU-Bürgern machen. Außerdem müssen von den Betroffenen in der EU vorhandenen Konten und andere Vermögenswerte eingefroren werden.