Gipfel in Brüssel : EU und USA legen Boeing/Airbus-Streit auf Eis

Gipfel in Brüssel

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel (r) empfangen US-Präsident Joe Biden in Brüssel. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Brüssel/Genf Wie du mir, so ich dir: Nach diesem Prinzip ging es jahrelang Hin und Her zwischen der EU und den USA im Streit um Subventionen für den Flugzeugbau. Jetzt bestätigt die EU einen Durchbruch.

Dies bestätigte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Dienstag am Rande des EU-USA-Gipfels in Brüssel. Einzelheiten zum Kompromiss nannte sie noch nicht. Nach Angaben aus EU-Kreisen sollen die gegenseitigen Strafzölle für fünf Jahre ausgesetzt werden.