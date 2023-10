Migration EU-Staaten verständigen sich auf Kernelement für Asylreform

„Ich halte die deutsche Zustimmung zu dieser Chaosverordnung für falsch. Das individuelle Asylrecht wird so in ganz Europa weiter infrage gestellt“, erklärte Dzienus. Menschen, die vor Krieg und Gewalt flöhen, könnten in unwürdigen Außengrenzverfahren landen oder würden einfach durchgewunken. „So wird noch mehr Leid und Chaos an den europäischen Außengrenzen geschaffen.“ Er lastete die Zustimmung vor allem Kanzler Olaf Scholz (SPD) an.