Proteste nach Präsidentenwahl : EU-Ratschef beruft Sondergipfel zu Belarus ein

Demonstranten protestieren im Zentrum der Hauptstadt Minsk mit alten Nationalflaggen. Foto: Dmitri Lovetsky/AP/dpa

Brüssel Nach dem Protest von Hunderttausenden Menschen in Minsk gegen den Machthaber Alexander Lukaschenko in Belarus rüstet sich die Opposition für neue Aktionen. Der Staatschef selbst will sich mit streikenden Arbeitern treffen.

Angesichts der Massenproteste nach der Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) hat EU-Ratschef Charles Michel für Mittwoch (12.00 Uhr) einen EU-Videogipfel angesetzt.

Die Menschen in Belarus hätten das Recht, über ihre Zukunft zu entscheiden und ihre Führung frei zu wählen, schrieb Michel am Montag auf Twitter. Gewalt gegen die Demonstranten sei inakzeptabel.