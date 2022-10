Handy, Tablet, Digitalkamera : Ende des Wirrwarrs: EU-Parlament stimmt heute über einheitliche Ladekabel ab

Straßburg Die Suche nach dem passenden Ladekabel soll bald ein Ende haben. Bislang einigten sich die Hersteller nicht auf eine Normgröße. Jetzt will das Europäische Parlament dies vereinheitlichen. Das allerdings nach einem zähen Kampf darüber.

Diesem Ärger um die Suche nach dem richtigen Anschluss und dem Elektroschrott will das Europäische Parlament am heutigen Dienstag, 4. Oktober, einen Riegel vorschieben. Es stimmt ab 12 Uhr über einen einheitlichen Standard in der Europäischen Union (EU) ab. Die Hersteller hatten dies bislang nicht bewerkstelligt.