Abstimmung am Abend : EU-Parlament soll Weg für Brexit freimachen

Brüssel Trotz Wehmut und Bedauern wollen die EU-Abgeordneten den Weg frei machen für den ersten Austritt eines EU-Mitgliedslands. Nur einer ist aufgekratzt und guter Dinge.

„Es gibt nur sehr wenige Menschen im Leben, vor allem in der Politik, die ihren Traum vollenden, und in vieler Hinsicht ist mir das gelungen“, sagte der nationalistische Europaabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Er werde Brüssel nicht vermissen, versicherte der Gründer der Brexit-Partei, fügte aber hinzu: „Ich werde es vermissen, der schlimme Bösewicht zu sein.“ Der 55-Jährige will sich aus der Politik zurückziehen und nur noch kommentieren.