Europa EU-Parlament bestätigt neuen Klimakommissar Wopke Hoekstra

Mit der Abstimmung im Parlament ist der Weg auch dafür frei, dass Hoekstra in zwei Monaten für die EU an der UN-Weltklimakonferenz (COP 28) in Dubai teilnehmen wird. Mit internationalen Verhandlungen hat der ehemalige niederländische Außenminister mehr Erfahrung als in der Klimapolitik. Der studierte Jurist war früher zudem Finanzminister.