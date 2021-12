Europa : EU-Ostpartner: Viel Geld, aber keine Beitrittsperspektive

Bruxelles 2,3 Milliarden Euro sollen in Form des Wirtschafts- und Investitionsplans der EU gen Osten fließen, doch Beitrittsperspektiven bleiben aus - das dürfte vor allem die Ukraine und Georgien enttäuschen.

Bei einem Gipfeltreffen der sogenannten östlichen Partnerschaft in Brüssel lobte die EU am Mittwoch zwar Fortschritte bei der politischen Annäherung und wirtschaftlichen Integration, gab aber keinerlei Hinweise auf eine Perspektive für die Aufnahme der Staaten. So heißt es in der Abschlusserklärung zu dem Treffen lediglich, man erkenne die europäischen Bestrebungen der betreffenden Partner an.