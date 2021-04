Neues Ziel für 2030 : EU nimmt Kurs auf eine Zukunft ohne Klimagase

Brüssel Die Überhitzung der Erde stoppen: Die EU will dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Nach langem Hin und Her steht das Etappenziel bis Ende dieses Jahrzehnts. Doch nicht nur die Grünen sind ernüchtert.

Verhandlungsführer der EU-Staaten und des EU-Parlaments einigten sich in der Nacht zum Mittwoch nach 15 Stunden Verhandlungen auf diese gemeinsame Linie. Die Bundesregierung begrüßte dies. Den Grünen und Umweltschützern ist der Kompromiss aber zu wenig ehrgeizig. So lasse sich das Pariser Klimaabkommen nicht einhalten, warnten sie.

Die Einigung auf das EU-Klimagesetz kam am Tag vor dem von US-Präsident Joe Biden einberufenen virtuellen Klimagipfel. Es wird erwartet, dass auch Biden für die USA ein neues Klimaziel für 2030 vorschlägt. Will die EU ihre neuen Ziele einhalten, muss sie in den kommenden Jahren ihre Wirtschaft komplett umbauen. Die Hoffnung ist, dass die USA, China und andere große Verschmutzer mitmachen, um die gefährliche Erwärmung der Erde zu stoppen. „Das ist ein herausragender Moment für die EU und ein starkes Signal an die Welt“, schrieb EU-Kommissionsvize Frans Timmermans auf Twitter.