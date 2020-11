„Drohung Stück weit hohl“ : EU-Haushaltstreit: Weber kritisiert Ungarn und Polen scharf

Brüssel Die EU hat ein Billionen schweres Haushaltspaket geschnürt - endlich sollen auch Hilfen für die von Corona besonders betroffenen Länder fließen. Doch nun droht ein Veto von Polen und Ungarn - und damit die Blockade der Pläne.

Ungarn und Polen haben einen Hebel in der Hand, da die Finanzierungsgrundlage für den Haushalt von den 27 EU-Staaten einstimmig beschlossen und anschließend in den Ländern ratifiziert werden muss. Geschieht dies nicht, kann weder der nächste siebenjährige EU-Haushaltsrahmen 2021 bis 2027 in Kraft treten noch das zusätzlich beschlossene 750-Milliarden-Euro-Programm mit Corona-Wirtschaftshilfen. Dies wiederum könnte Länder wie Italien oder Spanien in der Wirtschaftskrise hart treffen.