Veto von Ungarn und Polen : EU-Haushaltsstreit: Merkel sieht keine rasche Lösung

Berlin/Brüssel Im Juli herrschte noch Euphorie: Bei einem Marathongipfel rangen sich die 27 EU-Staaten zu einem historischen Finanzpaket durch. Doch der große Kompromiss war zum Teil Illusion.

Nach dem Veto Ungarns und Polens gegen das europäische Haushaltspaket haben die EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend bei einem Videogipfel einen Ausweg aus der Krise gesucht.

Eine rasche Lösung erwartete Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aber nicht, wie ein Regierungssprecher in Berlin vorab klarstellte. Auch die ungarische Regierung schloss dies aus.

Ungarn und Polen stoßen sich an einer neuen Klausel zur Kürzung von Geldern bei bestimmten Rechtsstaatsverstößen. Mit ihrem Nein ist das 1,8 Billionen Euro schwere Haushaltspaket für die nächsten sieben Jahre vorerst blockiert. Das schließt 750 Milliarden Euro an Corona-Hilfen ein, auf die viele EU-Staaten dringend hoffen. Eigentliches Thema des Videogipfels war die Corona-Krise. Er begann jedoch mit einer Erklärung Merkels zum Haushaltsstreit, wie ein Sprecher von Ratschef Charles Michel auf Twitter mitteilte.

Deutschland, das derzeit den Vorsitz der EU-Staaten führt, und andere Länder haben Ungarn und Polen zum Einlenken aufgefordert - bisher vergeblich. Der ungarische Kanzleramtsminister Gergely Gulyas sagte am Donnerstag, die Chance, dass es beim Videogipfel zum Ende der Blockade komme, betrage „auf einer zehnstufigen Skala gleich null“.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagte, Deutschland suche in seiner Rolle als EU-Vorsitzland eine Lösung. Das werde aber nicht öffentlich getan. Er wollte sich nicht dazu äußern, ob die mögliche Lösung in den laufenden Artikel-7-Verfahren zum Entzug der Stimmrechte Polen und Ungarns liegen könnte. Maas betonte, viele EU-Staaten seien nicht bereit, beim Thema Rechtsstaatlichkeit noch große Kompromisse einzugehen. „Das ist eine sehr schwierige Situation, in der wir uns befinden“, sagte der SPD-Politiker.