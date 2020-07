Appell an Solidarität : EU-Gipfel: Luxemburgs Regierungschef fordert Einigungswillen

Appell an Solidarität

Brüssel/Berlin Für zwei Tage treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs zum Gipfel in Brüssel - zum ersten Mal seit Monaten. Doch wann ein Kompromiss zum Corona-Milliardenplan steht, bleibt ungewiss.

„Jeder muss ein bisschen Wasser in seinen Wein schütten“, sagte Bettel der dpa in Brüssel. Am Ende werde eine Einigung gelingen: „Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen werden.“ Er nannte einen Zeitraum bis Ende Juli.