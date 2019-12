Von der Leyens Pläne : EU-Gipfel in Brüssel: Klimabeschluss auf der Kippe

EU-Gipfel in Brüssel: Klimabeschluss auf der Kippe

Hinter einem Sonnenblumenfeld wird eine neue Windenergieanlage aufgebaut: Der künftig Kurs der EU in Sachen Klimaschutz ist umstritten. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa.

Brüssel Wird Europa 2050 der erste klimaneutrale Kontinent? Fast alle EU-Staaten wollen dies zum offiziellen Ziel erklären. Doch drei haben Bedenken. Und nun macht Tschechien noch eine Front auf.

Vor dem EU-Gipfel hat der neue Ratschef Charles Michel bei allen Mitgliedsstaaten Unterstützung für das Ziel eines klimaneutralen Europa bis 2050 angemahnt. „Ich hoffe, wir können uns einigen“, sagte der Belgier am Donnerstag in Brüssel.

Für das „klimaneutrale“ Europa hatte die neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch ihren „Green Deal“ vorgelegt. Gemeint ist, dass ab 2050 keine zusätzlichen Treibhausgase aus Europa mehr in die Atmosphäre gelangen. Dafür müssen Energieversorgung, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft komplett umgebaut werden. 25 der 28 EU-Staaten bekennen sich zu dem Ziel und wollen es beim Gipfel offiziell festschreiben. Um die übrigen drei Länder an Bord zu bekommen, versprechen sie finanzielle Hilfen.