Ringen um den Green Deal : Europa, saubere Energie und das nötige Geld

Brüssel Beim EU-Gipfel wird nicht nur um den Green Deal und die Finanzen gerungen – sondern auch um die Kernkraft als Lösungsweg.

Ein bengalisches Feuerwerk an der Fassade der Brüsseler EU-Kommission, ein Banner mit der Aufschrift „Klimanotstand“ – Greenpeace-Aktivisten hatten am Donnerstag dafür gesorgt, dass die Staats- und Regierungschefs nicht übersehen konnten, wozu sie hergekommen waren. Auch drinnen wurde es deutlich. „Die globale Erwärmung schreibt uns vor, was wir zu tun haben,“ bemühte sich die neue Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen, ihren Green Deal vom Vortag zusammenzufassen. „Ich hoffe auf starke Unterstützung.“ Eine Einigung auf Klimaneutralität in der EU bis 2050 wäre ein „starkes Zeichen“, betonte auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU): „Ich hoffe, dass es gelingt.“ Ähnlich äußerten sich fast alle Staatenlenker. Tatsächlich waren es nur 25 der 28 Mitgliedstaaten, die schon vor der abendlichen Diskussion ihre Entschlossenheit zur Klimaneutralität bekundeten. Und prompt begannen die Meinungsverschiedenheiten.

Dass der Gipfel sich schwertun würde, war absehbar – zumal die gewaltigen Investitionen für die ökologisch-ökonomische Revolution noch nicht absehbar sind. Von der Leyen hatte am Mittwoch von rund 260 Milliarden Euro gesprochen, die jährlich fällig würden. Dabei ist zwölf Monate, bevor eine Einigung über den Finanzrahmen der EU ab 2021 stehen muss, nicht einmal die Spur eines Kompromisses erkennbar. Die Kommission fordert einen Sieben-Jahres-Etat in Höhe von 1,135 Billionen Euro, das wären 1,114 Prozent der EU-Wirtschaftsleistung. Das EU-Parlament, das zustimmen muss, denkt sogar an 1,3 Prozent. Deutschland, Österreich und andere sind zu gerade mal zu einem Prozent bereit. Denn in Berlin hat man nachgerechnet. Durch den Brexit kommen auf Deutschland als größtem Beitragszahler ohnehin zusätzliche Kosten zu. Wegen der gut laufenden Konjunktur muss Berlin dazu tiefer in Tasche greifen, weil sich der Beitrag nach dem BIP bemisst. Macht zusammen pro Jahr netto 30 Milliarden Euro aus dem Bundesetat, bisher waren es 13,5. Ohne Einigung in der Geld-Frage kann von der Leyen aber keine Klimaschutz-Pakete schnüren, weil sie nicht weiß, wie viel sie zur Verfügung hat. Die Dinge hängen zusammen. Und so war am Abend nach der ersten Arbeitssitzung noch nicht klar, ob die Nacht dem Gipfel einen Durchbruch oder ein Scheitern bringen würde.