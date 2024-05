Recht EU beendet historisches Grundwerte-Verfahren gegen Polen

Die EU sieht nach Jahren schwerster Bedenken keine Gefahr mehr für die Rechtsstaatlichkeit in Polen und beendet deswegen ein Verfahren zum Schutz der europäischen Grundwerte. Das kündigte die zuständige EU-Kommission in Brüssel an. „Heute ist ein wichtiger Tag für die Rechtsstaatlichkeit in Polen und in der Europäischen Union“, sagte Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova.