Verteilung von Flüchtlingen : Maas stößt neue Debatte um Seenotrettung an

Berlin Deutschland soll Vorreiter sein bei der Übernahme von im Mittelmeer geretteten Flüchtlingen. Außenminister Heiko Maas erntet viel Kritik für seinen Vorschlag.

Deutschland soll künftig in Abstimmung mit anderen aufnahmebereiten EU-Ländern ein festes Kontingent an Flüchtlingen aufnehmen, die aus dem Mittelmeer gerettet wurden. Mit diesem Vorstoß will Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) Bewegung in den festgefahrenen Streit um die EU-Flüchtlingspolitik bringen. Da eine EU-weite Regelung nicht in Sicht sei, müsse nun ein „Bündnis der Hilfsbereiten für einen verbindlichen Verteilmechanismus“ vorangehen, sagte Maas am Wochenende. Deutschland sei bereit, „einen substanziellen Beitrag zu leisten und zu garantieren, immer ein festes Kontingent an Geretteten zu übernehmen“, sagte Maas. Eine Zahl nannte er dabei nicht.