Zahl der Todesfälle in China weiter gestiegen : Erster Toter durch Corona-Virus in Frankreich

Paris/Peking Erstmals ist ein Mensch in Europa am Corona-Virus gestorben. Der chinesische Tourist erlag der Krankheit in einer Pariser Klinik, teilte das französische Gesundheitsministerium mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa