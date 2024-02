Regierung Erste Katholikin an Nordirlands Spitze

Die frühere Bürgerkriegsregion Nordirland hat erstmals eine Regierungschefin, die das britische Gebiet gerne mit dem EU-Mitglied Irland vereinigen würde. Michelle O'Neill von der Partei Sinn Fein übernahm am Samstag in Belfast als neue „First Minister“ - als erste Katholikin in der 103-jährigen Geschichte des Landesteils. Politische Kommentatoren sprachen von einem „Erdbeben“. Sinn Fein wertete das historische Ereignis als Schritt hin zu einer irischen Wiedervereinigung.