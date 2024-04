Krieg in Nahost Erste Hilfslieferung über neuen Übergang nach Gaza

Israel hat nach Angaben der Armee erste Hilfslieferungen über einen neuen Grenzübergang zum stark zerstörten Norden des Gazastreifens in das Gebiet gebracht. Der Übergang sei schon am Donnerstag in Betrieb gegangen und erste Lastwagen seien eingefahren, teilte die Armee mit. Die Ladung sei zuvor am großen Grenzübergang Kerem Schalom im Süden des Gazastreifens kontrolliert worden und sollen das große humanitäre Leid im Norden des Küstenstreifens nach scharfer internationaler Kritik lindern.