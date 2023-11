Krieg in Nahost Erste Gruppe von Geiseln aus dem Gazastreifen wieder frei

Die freigelassenen israelischen Geiseln sollen nach Armeeangaben zunächst in geschützten Räumen in Israel untergebracht werden. Nach einer ersten medizinischen Untersuchung und Behandlung sollen sie in Krankenhäuser gebracht werden, wo sie auch ihre Familien treffen können. Die Freigelassenen sollten mit Hubschraubern in verschiedene Kliniken gebracht werden.