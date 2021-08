Evakuierungsaktion jetzt „voll angelaufen“ : Erste deutsche Staatsbürger aus Afghanistan in Deutschland gelandet – AKK und Maas äußern sich

Standen zuletzt scharf in der Kritik: Annegret Kramp-Karrenbauer und Heiko Maas. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Die Evakuierungsaktion der Bundeswehr in Kabul ist angelaufen – unter dramatischen Bedingungen. Außenminister Heiko Maas sagt, die Evakuierungsaktion sei jetzt „voll angelaufen“. Und auch Annegret Kramp-Karrenbauer äußert sich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die ersten aus Afghanistan ausgeflogenen deutschen Staatsbürger sind in Deutschland angekommen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP handelte es sich um Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Kabul, die am Dienstag auf dem Hauptstadtflughafen BER landeten. Die genaue Zahl der Rückkehrer war zunächst unklar.

Zuvor hatte die Lufthansa mitgeteilt, dass ihre erste Maschine mit aus Kabul ausgeflogenen Menschen in der Nacht zum Mittwoch in Deutschland ankommen werde. Die von der Bundesregierung gecharterte Maschine nimmt die Menschen demnach in der usbekischen Hauptstadt Taschkent auf. Dort hat die Luftwaffe ein Drehkreuz für ihre Evakuierungsflüge aus Kabul eingerichtet.

In Taschkent sollten in der Nacht zum Mittwoch laut Angaben von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) vom Dienstagabend 180 weitere Menschen aus Kabul ankommen. Bislang hatte die Luftwaffe 132 Menschen aus Kabul dorthin ausgeflogen. Die Evakuierungsaktion sei jetzt „voll angelaufen“, sagte Maas in Berlin. Als Reaktion auf den Machtwechsel stoppte die Bundesregierung die staatliche Entwicklungshilfe und alle anderen Hilfszahlungen für Afghanistan.

Lesen Sie auch Afghanistan-Krise : Landeshauptstadt Saarbrücken zur Aufnahme afghanischer Ortskräfte bereit

Mehrere westliche Staaten hatten am Wochenende mit Evakuierungsflügen aus Kabul begonnen, nachdem die radikalislamischen Taliban am Sonntag nach einem rasanten Eroberungsfeldzug in Kabul einmarschiert waren. Am Flughafen von Kabul waren deshalb am Montag chaotische Zustände ausgebrochen. Am Dienstag hatte sich die dortige Lage nach Angaben von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) jedoch "stabilisiert".

AKK: Täglich sechs Flüge mit A400M-Maschinen geplant

Laut Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sind nach Möglichkeit täglich jeweils drei Flüge mit den beiden A400M-Maschinen zwischen Kabul und der usbekischen Hauptstadt Taschkent geplant. Die Bundeswehr fliege „in dem Maße, wie es irgendwie möglich ist, Menschen aus Kabul heraus, ob es eigene Staatsangehörige sind, ob es Menschen anderer Nationalitäten sind, ob es Ortskräfte sind oder besonders gefährdete Personen“.

Das Land Brandenburg will die Erstaufnahme ankommender afghanischen Ortskräfte übernehmen. Das Innenministerium teilte mit, dass dies dem Bund zugesagt worden sei.

(AFP)