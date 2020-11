Ernste Corona-Lage : Mehr als 58 000 Neuinfektionen in Frankreich

Paris In Frankreich ist die Corona-Lage weiterhin extrem angespannt – der Druck auf die Intensivstationen wächst.

Mehr als 58 000 Personen hätten am Vortag ein positives Ergebnis auf einen Corona-Test erhalten, sagte der Direktor der nationalen Gesundheitsbehörde, Jerôme Salomon, am Donnerstag. Das ist ein neuer Spitzenwert in dem Land mit 67 Millionen Einwohnern.

Derzeit gebe es im Land außerdem Verlegungen von Patientinnen und Patienten in weniger schwer getroffene Regionen. In den kommenden Tagen seien 200 weitere Verlegungen geplant. Die Region Auvergne-Rhône-Alpes im Südosten des Landes sei am schlimmsten von der Epidemie betroffen, sagte Véran. In Frankreich gelten seit vergangenen Freitag strenge Ausgangsbeschränkungen. Die Menschen dürfen nur mit triftigem Grund vor die Tür, Gastronomie und Einzelhandel haben geschlossen.