Nahost-Konflikt Erneuter Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen

Am Mittwochabend war es die zweite Nacht in Folge zu Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern am Tempelberg in Jerusalem gekommen. Auf dem Gelände um die Al-Aksa-Moschee kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu gewalttätigen Konfrontationen. Vor rund zwei Jahren eskalierte die Situation zu einem elftägigen Konflikt zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen.