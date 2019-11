Amnesty warnt : Erneut Tränengaseinsatz gegen Demonstranten im Irak

Demonstranten stehen in einer Wolke aus Tränengas. Foto: Hadi Mizban/AP Photo/dpa.

Bagdad Tränengas ist nicht gleich Tränengas: Nach Einschätzung von Amnesty International kommen im Irak mitunter lebensgefährliche Granaten zum Einsatz. Nun zieht dort bei Protesten wieder Rauch durch Bagdad. Die Regierung verspricht Reformen. Doch die Menschen wollen mehr.

Diese setzten Augenzeugen zufolge Tränengas ein, als die Demonstranten eine Brücke in Bagdad blockierten. Mehrere der Protestler hätten daraufhin Atembeschwerden gehabt. Bei den landesweiten Massenprotesten kamen seit Anfang Oktober mehr als 260 Menschen ums Leben.

Nach Recherchen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International setzten irakische Sicherheitskräfte zuvor zwei nicht verwendete Typen von Tränengasgranaten ein, die eher töten sollen als Proteste auflösen. Die Granaten sind demnach deutlich schwerer als übliche Tränengasgranaten und führen zu schwersten Verletzungen oder zum Tod, wenn sie direkt auf Demonstranten gefeuert werden. Amnesty zufolge stammen die Granaten aus Serbien und dem Iran. Welche Art von Granaten am Samstag zum Einsatz kam, blieb unklar.

Ministerpräsident Abdel Mahdi versprach tiefgreifende Veränderungen bei der Machtverteilung innerhalb der Regierung als Reaktion auf die Proteste. Bislang wird die Macht dort nach einem so genannten Proporzsystem auf unterschiedliche religiöse und ethnische Gruppen verteilt. Es werde eine „wichtige Änderung“ geben, kündigte Abdel Mahdi in einer Mitteilung an.