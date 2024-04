Migration Erneut rund 150 Migranten aus dem Meer vor Zypern gerettet

Die Ankunft von 272 Migranten am Sonntag war die bisher zweithöchste Zahl des Jahres; am 11. März kamen sechs Boote mit 458 syrischen Migranten an. Laut der Statistik des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) sind seit Jahresbeginn 2675 Migranten auf Zypern angekommen, also im Schnitt rund 30 Menschen pro Tag.