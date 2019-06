Lage an Bord sehr angespannt : Ermittlungen gegen deutsche Sea-Watch-Kapitänin

Matteo Salvini, Innenminister von Italien, in einer TV-Sendung. Auf der Monitorwand im Hintergrund ist die Kapitänin des Rettungsschiffs „Sea Watch 3“ eingeblendet. Foto: Carlo Cozzoli/LaPresse via ZUMA Press.

Rom Die italienische Staatsanwaltschaft hat gegen die deutsche Kapitänin der Hilfsorganisation Sea-Watch Ermittlungen eingeleitet.

Mit Ermittlungen war gerechnet worden. Rackete war Mitte der Woche mit der „Sea-Watch 3“ mit mehr als 40 Migranten an Bord trotz Verbots der Regierung in Rom in italienische Gewässer gefahren. Das Schiff lag am Freitag immer noch vor der Insel Lampedusa. Eine Lösung zeichnete sich allerdings ab. Vier Länder - Deutschland, Portugal, Frankreich und Luxemburg - hätten sich bereit erklärt, Migranten von dem Schiff zu übernehmen, so Linardi.