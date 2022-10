Türkei : Erdogan will Volksabstimmung über das islamische Kopftuch

Eine Frau mit Kopftuch steht in Istanbul an der Meerenge Bosporus. Foto: Emrah Gurel/AP/dpa

Istanbul Der türkische Präsident will über das Kopftuch abstimmen lassen. Das Recht, es zu tragen, soll stärker verankert werden. Kritiker sprechen von einer Scheindiskussion.

Rund acht Monate vor wichtigen Wahlen in der Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan eine jahrealte Debatte über das Tragen des islamischen Kopftuchs wiederbelebt. Bei einer Rede in der Provinz Malatya schlug Erdogan am Samstag ein Referendum über eine Verfassungsänderung vor, die das Recht von Frauen auf Kopftuchtragen in öffentlichen Einrichtungen garantieren soll - aufgebracht hatte das Thema zuvor die Opposition.