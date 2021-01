Diplomatische Krise beendet? : Emir von Katar reist zur Aussöhnung nach Saudi-Arabien

Mohammed bin Salman (r), Kronprinz von Saudi-Arabien, begrüßt Scheich Nawaf al-Ahmed al-Sabah, den Emir von Kuwait, bei seiner Ankunft auf dem Flughafen zum 41. Gipfeltreffen des Golf-Kooperationsrates (GCC). Foto: -/Saudi Press Agency/dpa

Riad/Doha Die Blockade Katars hatte die Golfnachbarn gespalten und ein kleines Emirat isoliert, das 2022 zur Fußball-WM laden will. Nun ist ein Ende der Krise in Sicht.

Nach einem jahrelangen Streit mit seinen Nachbarn am Golf ist der katarische Emir Tamim bin Hamad al-Thani zur Aussöhnung nach Saudi-Arabien gereist.

Er landete am Dienstag in der Wüstenstadt Al-Ula in einer Qatar-Airways-Maschine, wie auf Bildern des Nachrichtensenders Al-Arabija zu sehen war.

Beim Gipfeltreffen des Golf-Kooperationsrats (GCC) wurde dort die Unterzeichnung eines Abkommens über das Ende der Blockade Katars erwartet. Nach Worten von Kuwaits Außenminister Ahmed Nassir al-Sabah, der das Ende des Konflikts am Montagabend verkündet hatte, soll damit „hoffentlich ein leuchtendes neues Kapitel brüderlicher Beziehungen“ beginnen.

Saudi-Arabien, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten am 5. Juni 2017 die Grenzen zu dem auf einer Halbinsel liegenden Land geschlossen und eine vollständige Blockade verhängt. Ägypten schloss sich an. Die Staaten hatten Katar unter anderem Terrorunterstützung und zu enge Beziehungen zum schiitischen Iran vorgeworfen. Das Emirat hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Es war eine der schwersten Krisen des GCC seit dessen Gründung im Jahr 1981.

Unklar blieb zunächst, ob neben Saudi-Arabien auch die drei weiteren GCC-Länder ihre Blockade beenden würden. Der kuwaitische Emir Sabah al-Ahmed al-Sabah zeigte sich aber zuversichtlich, dass diese den GCC-Gipfel zu einer „Einheit stiftenden Versöhnung“ und einem „Neustart“ nutzen würden, wie die Staatsagentur Kuna berichtete.

Kuwait und die USA hatten in dem Streit vermittelt. Nach Worten eines US-Regierungsvertreters sollte auch Jared Kushner, Berater und Schwiegersohn des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, an dem Treffen in Al-Ula teilnehmen. Katar bietet den USA einen Luftwaffenstützpunkt.

Der emiratische Ministerpräsident Mohammed bin Raschid al-Maktum traf am Dienstag mit seiner Delegation ebenfalls in Saudi-Arabien ein. Dort wurde er vom saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman empfangen, wie die staatliche Nachrichtenagentur WAM berichtete. Aus katarischen Quellen hieß es, Scheich Mohammed bin Said al-Nahjan, faktischer Herrscher der Emirate, sei gegen die Aussöhnung. Berichten zufolge reiste auch Ägyptens Außenminister Samih Schukri zum Treffen.

Ein riesiges Bild des Emirs von Kuwait, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, schmückt einen Wolkenkratzer. Mehr als drei Jahre nach dem Beginn einer Blockade gegen Katar legen Saudi-Arabien und seine Verbündeten ihren Streit mit dem Emirat bei. Foto: Kamran Jebreili/AP/dpa