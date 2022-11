Jaroslaw Kaczynski : Eklat: Polnischer Politiker äußert sich zu trinkenden Frauen

Warschau Polens Ex-Regierungschef Kaczynski hat einen Zusammenhang zwischen Frauen, die Alkohol trinken, und der niedrigen Geburtenrate im Land hergestellt. Prominente sprechen von einem „Gipfel des Hasses“ gegen Frauen.

Das linke Oppositionsbündnis Lewica kündigte am Montag in Warschau eine offizielle Beschwerde im Ethik-Ausschuss des Parlaments an.

Kaczynski hatte bei einem Auftritt am Samstag behauptet, ein zu starker Alkoholgenuss von jüngeren Frauen sei für die niedrige Geburtenrate in Polen verantwortlich. Dort lag die Geburtenrate 2020 im statistischen Mittel bei annähernd 1,4 Kindern pro Frau. In Deutschland lag der Wert bei 1,5, in Frankreich bei 1,8.