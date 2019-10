Fünfstündige Verzögerung : Eklat im Kongress: US-Republikaner stürmen Ukraine-Anhörung

Washington Rund zwei Dutzend republikanische Abgeordnete haben im US-Kongress mit lautstarkem Protest eine Zeugenvernehmung in der Ukraine-Affäre gestört.

Bei den vertraulichen Anhörungen sind derzeit nur die Mitglieder der drei ermittelnden Ausschüsse zugelassen - das gilt für Republikaner und Demokraten gleichermaßen. Demokraten sahen in der Protestaktion daher einen politischen Stunt, mit dem von der Schwere der Vorwürfe gegen Trump abgelenkt werden sollte. Der Präsident hingegen dankte den republikanischen Abgeordneten am Donnerstag, dass sie sich gegen die „größte Hexenjagd der amerikanischen Geschichte“ stemmten. Er lobte die Abgeordneten als „hart, smart und verständnisvoll“.

Mit „Lasst uns rein!“-Rufen hatten die Abgeordneten nach einem Bericht der „New York Times“ Einlass verlangt und sich an Polizisten vorbei in den speziell gegen Spionageversuche gesicherten Anhörungsraum gedrängt. Einige Abgeordnete sollen entgegen der Sicherheitsrichtlinien auch ihre Smartphones in den Raum gebracht haben, was auf heftige Kritik stieß. Die im Pentagon für Ukrainepolitik zuständige Laura Cooper war für die Anhörung unter Strafandrohung vorgeladen worden. Am Dienstag hatte dort auch der geschäftsführende US-Botschafters in Kiew, William Taylor, ausgesagt.